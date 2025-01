Após uma paralisação que teve início na última segunda-feira (27), os motoristas de ônibus de João Pessoa aceitaram a proposta das empresas de transporte e decidiram encerrar a greve. A decisão foi tomada após uma audiência de negociação realizada na manhã desta quinta-feira (30).

O acordo prevê um reajuste salarial de 5% e o aumento no valor do vale-alimentação, que passará de R$ 440 para R$ 500, com efeito retroativo a 1º de janeiro. A partir de 1º de julho, o benefício será elevado para R$ 550.

Apesar do consenso que levou ao fim da paralisação, o advogado do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa (Sintur), Jonathan Pontes, destacou que houve divergências durante a votação.

“A discussão não foi unânime, teve gente que votou contra. Mas o objetivo principal do sindicato, em mais de 30 anos, é realizar uma greve para reconstituir seu poder aquisitivo”, afirmou Pontes.

Com o encerramento da greve, os ônibus devem voltar a circular normalmente em João Pessoa. Durante a paralisação, uma determinação judicial garantiu a circulação de 60% da frota para atender a população.