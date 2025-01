Os motoristas de ônibus de João Pessoa realizam, na manhã desta quinta-feira (30), uma nova assembleia para deliberar sobre a proposta apresentada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano (Sintur-JP).

A categoria, que está em greve desde segunda-feira (27) e operando com até 60% da frota, busca melhores condições salariais e benefícios.

Na audiência realizada ontem no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), os trabalhadores rejeitaram a oferta de reajuste de 5% nos salários e vale-alimentação de R$ 500, com aumento para R$ 600 em dezembro.

A nova proposta patronal mantém o reajuste de 5%, mas prevê vale-alimentação retroativo a janeiro e aumento para R$ 550 a partir de julho, além da manutenção de gratificações e do plano de saúde.

A assembleia acontece a partir das 10h na sede do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros e Cargas no Estado da Paraíba (Simtro/PB).