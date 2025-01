A charge do paraibano Fred Ozanan publicada nessa quarta-feira (29) no ParaibaOnline, que faz referência aos imigrantes antes e depois da eleição de Donald Trump, foi republicada pelo site Cartoon Movement, dos Estados Unidos.

Esta não é a primeira vez que um trabalho do campinense é destacado entre os cartunistas internacionais. Nos últimos dias, vários traços dele têm sido republicados no site Cartoon Movement, que reúne as melhores publicações entre 300 cartunistas de 80 países.