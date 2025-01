Entre os dias 28 e 29 de janeiro, foi realizado na Câmara Municipal de Campina Grande um treinamento com objetivo de aperfeiçoar os servidores e dar as boas-vindas aos novos vereadores e assessores.

Durante a abertura do evento, o presidente Saulo Germano deu boas-vindas aos servidores recém-chegados e ressaltou a importância do treinamento para o desempenho da atividade parlamentar.

“Nós acolhemos os vereadores que estão chegando e os que já estão na Casa para tratarmos de alguns assuntos importantes quanto à questão do Regimento Interno, Técnicas Legislativas e SAPL. Isso é bom, essa interação e essa integração. Nós estamos prontos para começarmos com pé direito o ano legislativo”, concluiu.

Já no segundo dia, a secretária de Apoio Legislativo, Jailma Ferreira, apresentou o funcionamento do SAPL – Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, com objetivo de aproximar ainda mais os chefes de gabinetes e assessores, na tarefa de otimizar e agilizar o processo legislativo.

“O Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL, é uma realidade, é através dele que automatizamos boa parte de nossas tarefas no tocante aos trâmites legislativos”, pontuou.

Jailma destacou ainda a importância de conhecer o Regimento Interno da Casa, que contém todas as normas e diretrizes do processo legislativo.

O evento foi finalizado nesta quarta (29) e mostrou o compromisso da Casa de Félix Araújo com os seus servidores, através do aprimoramento dos conhecimentos dos mais veteranos, como também o ensinamento do processo legislativo para os recém-chegados, através das diretrizes inseridas no Regimento Interno e apresentação do SAPL.

O treinamento teve a presença das vereadoras Pâmela Vital, Waleria Assunção, dos vereadores Severino da Prestação e Pimentel Filho, além de grande parte dos assessores da Casa.