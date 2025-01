O serviço de atendimento presencial da Ouvidoria Municipal de João Pessoa está suspenso temporariamente devido a reforma no prédio no Paço Municipal, na Praça Pedro Américo, no Centro Histórico. No entanto, a população ainda conta com os atendimentos via telefone, WhatsApp, e-mail e página do google.

Em 2024, foram realizados 3.161 atendimentos através da Ouvidoria Geral, sendo 1.907 por telefone e 1.003 por WhatsApp e 251 demais canais (página do google, e-mail e presencial).

A Ouvidoria Municipal atua como uma ponte entre o cidadão e a gestão municipal, onde é possível registrar manifestações buscando melhorias na qualidade do serviço prestado, maior agilidade na resolução dos problemas, transparência e acesso à informação.

De acordo com a diretora do Departamento de Recepção da Secretaria de Transparência Pública (Setramp), Priscilla Alcântara, em 2024, mais de 54% dos atendimentos foram solucionados de forma imediata e não geraram processos de Ouvidoria.

“A Ouvidoria Geral é um espaço permanente de diálogo com a população e em mais um ano o telefone e o WhatsApp foram os principais canais escolhidos pela população de João Pessoa para comunicação. Ouvir o cidadão é entender seus anseios e uma ótima forma de melhorar os serviços”, destacou.

Ouvidoria – Para atendimento, os usuários dispõem do número 3213-4152, e-mail (ouvidoria@joaopessoa.pb.gov.br) e WhatsApp (83 98841-9383) para o encaminhamento de denúncias, sugestões e também elogios ao trabalho desenvolvido pela gestão municipal.