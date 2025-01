Veja perfil do novo diretor do Instituto Nacional do Semiárido

O Instituto Nacional do Semiárido (INSA) tem um novo diretor: José Etham de Lucena Barbosa, nomeado oficialmente no dia 17 de janeiro de 2025. Com uma trajetória acadêmica e profissional amplamente ligada ao estudo e conservação dos ecossistemas do Semiárido brasileiro, Barbosa traz ao cargo um vasto repertório de conhecimento científico e experiência em gestão ambiental.

Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) em 1989, Barbosa consolidou sua formação acadêmica com um mestrado em Botânica Cryptogâmica pela Universidade Federal de Pernambuco (1996) e um doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos (2002). Ele é professor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), onde coordena o Laboratório de Ecologia Aquática (LEAq) e atua como docente nos programas de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental e em Ecologia e Conservação.

Ao longo de sua carreira, Barbosa tem se destacado pelo compromisso com a pesquisa sobre a gestão de recursos hídricos e a preservação da biodiversidade do Semiárido. Seus estudos se concentram especialmente em aspectos limnológicos e mecanismos de funcionamento das bacias hidrográficas, com ênfase na bacia do Rio Paraíba. Ele também investiga os impactos de processos de eutrofização em açudes e a ecologia de Cianobactérias, organismos chave para compreender e mitigar problemas relacionados à qualidade da água na região.

Reconhecido na comunidade científica, Barbosa colabora como avaliador de renomadas publicações, como a Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Acta Limnologica Brasiliensia, Ecological Indicators, Biota Neotropica e os Anais da Academia Brasileira de Ciências. Seu trabalho é amplamente acessível através do ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4951-1763.

Com a nomeação, José Etham de Lucena Barbosa assume a liderança do INSA em um momento crucial para o desenvolvimento sustentável e científico do Semiárido, reafirmando o compromisso do MCTI com a valorização de especialistas que conhecem profundamente os desafios e potenciais dessa região estratégica para o Brasil.