No decorrer do dia existe a possinilidade da ocorrência de chuvas intercaladas por períodos sem chuva, sobre áreas do Agreste, Brejo e Litoral. Entre os períodos da tarde e da noite poderão ocorrer eventos de chuva isolados sobre as regiõe do Cariri/Curimataú, Sertão e Alto Sertão.

*Aesa