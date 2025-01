UFPB oferece curso de marketing gratuito para empreendedores

Estão abertas, até o próximo dia 31 de janeiro, as inscrições para o curso Smart Marketing, oferecido por meio do Estruture Negócios, projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Aberto ao público em geral, o curso tem como público-alvo pequenos empreendedores que buscam ampliar os conhecimentos na área de marketing digital.

O Smart Marketing é uma formação gratuita e online, que ocorrerá por meio da plataforma Google Classroom, a partir da próxima semana. Os conteúdos das videoaulas são ministrados por alunos dos cursos de Ciências da Computação, Administração, Relações Internacionais e Economia, sob a supervisão da professora Adriana Damasceno, coordenadora do Estruture Negócios, projeto vinculado ao Departamento de Economia do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA).

Segundo Adriana Damasceno, o curso aborda conceitos e estratégias práticas de Marketing, incluindo criação de marca, mapeamento de público-alvo, uso do Canva, planejamento e criação de conteúdo para redes sociais, construção de identidade visual, conformidade com a LGPD, configuração de tráfego pago e estratégias de venda.

As pessoas inscritas receberão, na próxima semana, um link de acesso aos conteúdos do curso, que poderá ser concluído de acordo com a disponibilidade de tempo de cada participante. Haverá emissão de um certificado para aqueles que forem aprovados na avaliação final do curso.

As inscrições para o curso Smart Marketing devem ser realizadas até sexta-feira (31), por meio de um formulário eletrônico. Mais informações podem ser obtidas por meio do Instagram do projeto de extensão Estruture Negócios (@estruturenegocios).