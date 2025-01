O secretário de Esportes, Juventude e Lazer da Paraíba (Sejel), Lindolfo Pires, em entrevista, falou sobre o andamento do projeto de modernização da iluminação do Estádio Amigão, em Campina Grande.

Durante participação na Rádio Caturité FM, Lindolfo Pires destacou que o projeto de modernização da iluminação do Amigão é uma iniciativa do governo estadual para corrigir um problema histórico do estádio, que se repete em outros equipamentos esportivos da Paraíba.

O secretário ressaltou que o Amigão possui um gramado de alta qualidade, que passou por reformas recentes e é considerado um dos melhores do Brasil.

Lindolfo informou que o governador João Azevêdo já deu a ordem de serviço para o início das obras de modernização da iluminação do estádio.

Ele afirmou que a previsão é de que as obras sejam concluídas até o meio do ano, com a possibilidade de serem antecipadas. Ele expressou o desejo de que a nova iluminação esteja em funcionamento no início da Série D do Campeonato Brasileiro.

O secretário garantiu que a nova iluminação do Amigão será de última geração, com a mesma qualidade dos estádios europeus, e que Campina Grande terá um dos sistemas de iluminação mais modernos do Brasil.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline