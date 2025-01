Com reajuste de 7,5% para os profissionais do Magistério e da Guarda Civil Metropolitana, a Prefeitura de João Pessoa paga os salários referentes ao mês de janeiro nesta quinta (30) e sexta-feira (31). A folha de pagamento já foi concluída pela Secretaria de Administração (Sead) e inclui também a implantação do novo salário mínimo, válido para este ano de 2025, no valor de R$ 1.518.

O pagamento acontece na quinta-feira para os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM) e, na sexta-feira, para os servidores da ativa, entre eles, efetivos, comissionados e prestadores de serviço.

Assim como aconteceu no terceiro mandato do prefeito Cícero Lucena (2021-2024), neste quarto mandato, o secretário de Administração, Valdo Alves afirma que a gestão mantém o compromisso com a política de valorização dos servidores e o pagamento dos salários dentro do mês trabalhado.

Os reajustes foram anunciados neste mês de janeiro. Com 7,5% para o Magistério, a Prefeitura de João Pessoa garantiu um aumento salarial superior ao piso nacional para este ano, que ficou em 6,27%.

A decisão consolida a capital paraibana como o maior salário do Magistério entre as capitais do Nordeste. A Guarda Civil Metropolitana também teve reajuste de 7,5% a partir do diálogo permanente e da busca constante por melhorias para a categoria.