Prefeitura de Campina Grande reforça limpeza no Açude Velho

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), segue com os trabalhos de limpeza no entorno e dentro do Açude Velho, principal cartão postal da cidade.

Com as chuvas dos últimos dias, o açude ganhou volume de água, mas também recebeu uma grande quantidade de lixo, originado dos canais que cortam a cidade e deságuam no local. Mesmo assim, os agentes de limpeza da Sesuma continuam os serviços, e o secretário Sargento Neto voltou a alertar sobre o descarte irregular, que tem dificultado o trabalho da equipe de meio ambiente.

“Estamos aqui no Açude Velho com nossas equipes de limpeza retirando o lixo que foi trazido, durante a madrugada, pelos canais. Infelizmente, as pessoas continuam jogando lixo nos canais, o que é um problema que enfrentamos. Precisamos trabalhar a educação ambiental da população para evitar o descarte de lixo nesses locais, para que não tenhamos que pagar esse preço”, alertou o secretário da Sesuma durante a supervisão do trabalho de limpeza no Açude.

Um ponto comemorado por Sargento Neto foi o aumento no volume de água do Açude Velho, que estava abaixo do normal devido à escassez de chuvas. No entanto, com as precipitações no início desta semana, o açude ganhou mais volume, o que também ajudou na oxigenação dos peixes, que estavam enfrentando dificuldades para encontrar oxigênio na superfície da água.

“Graças a Deus, após as chuvas dessa semana, o volume do açude aumentou, melhorando a oxigenação dos peixes. Com o aumento do volume, a água nova entra, proporcionando melhor oxigenação. Essa é uma boa notícia para nós”, agradeceu Sargento Neto.