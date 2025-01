Pesquisa de preços para medicamentos realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor nas farmácias da Capital encontrou uma variação de 202,93% no xarope para tosse Ambroxol (Mucosolvan) 120 ml (Cimed), que oscila entre R$ 9,90 (Lucy Farma – Mangabeira II) e R$ 29,99 (Farmácia do Arnaldo –Beira-Rio), diferença de R$ 20,00.

O levantamento do Procon-JP foi realizado no dia 28 de janeiro em 14 estabelecimentos e traz preços de 78 tipos de medicamentos, a exemplo de xaropes para tosse seca e antialérgica, antivirais, dores e febre (comprimidos), vitamina C com zinco (efervescentes e comprimidos).

A maior diferença, R$ 38,12, ficou com a cartela com 16 comprimidos do Flumacil D (Zambom), com preços entre R$ 77,64 (Francy – Beira-Rio) e R$ 115,76 (Farmácia do Arnaldo – Beira-Rio), variação de 49,10%.

Mais diferenças

O xarope para tratamento de tosse, o Acetilcistina 120 ml (Geolab) tem a segunda maior diferença, R$ 22,29, com preços entre R$ 15,00 (Faustino – Torre); e R$ 37,29 (Pague Menos – Epitácio Pessoa), variação de 148,60%; seguido pelo Guaifenesina (Transpulmim) 120ml (genérico), R$ 19,99, com preços entre R$ 10,00 (Farmanúcia – Bairro dos Estados) e R$ 37,99 (Permanente – Epitácio Pessoa), variação 111,06%.

Mais variações

As outras duas maiores variações ficaram com a cartela com 10 comprimidos da vitamina C Vitaxon (Airela), 150,19%, que oscila entre R$ 7,99 (Faustino – Torre) e R$ 19,99 (Nilson Farma – Jaguaribe), diferença de R$ 12,00; e na cartela com 30 comprimidos da vitamina C Vitaxon (Airela), 150%, que está com preços entre R$ 13,00 (Faustino – Torre); e R$ 32,50 (Camilla Farma – Cristo), diferença de R$ 19,50.

As farmácias

A pesquisa do Procon-JP levantou preços nas seguintes farmácias: Redepharma (Praça 1817, Centro); Pague Menos (Epitácio Pessoa); Permanente (Epitácio Pessoa); Santana (Júlia Freire, Torre); Faustino (av. Expedicionários, Torre); Farmácia do Arnaldo (Beira-Rio) Francy (Beira-Rio); Farmanúcia (Bairro dos Estados); Drogasil (Jardim Cidade Universitária); Camila Farma (Cristo); Menor Preço (Mangabeira I) Lucy Farma (Mangabeira II); Nilson Farma (Jaguaribe); e Farmed (Cristo).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br