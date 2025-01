Pleno do TJPB escolhe novo nome para a categoria de juiz no TRE-PB

O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) escolheu o juiz Kéops de Vasconcelos Amaral Vieira Pires, da 15ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, para ocupar a vaga de Juiz-Membro Efetivo do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

A indicação ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), durante a primeira sessão ordinária administrativa da Corte.

O magistrado afirmou ter recebido a nomeação com grande alegria, sobretudo por compreender a responsabilidade de integrar o Tribunal Regional Eleitoral como membro efetivo.

Ele também destacou o sentimento de satisfação pelo reconhecimento do Pleno do TJPB, especialmente diante da concorrência de tantos candidatos qualificados, magistrados de notável saber jurídico e grande notoriedade. “Graças a Deus, fui contemplado com essa oportunidade e honrado com a confiança dos desembargadores para cumprir essa missão”, declarou.

A presidente do TRE-PB, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, parabenizou o juiz Kéops de Vasconcelos pela indicação para integrar a Corte Eleitoral no próximo biênio como juiz-membro, em substituição ao juiz Fábio Leandro de Alencar Cunha.

Ela destacou ainda a importância da função e reconheceu o mérito do magistrado, desejando-lhe êxito na nova missão, bem como cumprimentou os demais magistrados que se dispuseram a servir à Justiça Eleitoral, demonstrando compromisso e dedicação ao Judiciário.

“Parabenizo o juiz Kéops de Vasconcelos pela merecida indicação para compor a Corte Eleitoral. Tenho certeza de que sua atuação será marcada pelo comprometimento, seriedade e excelência, contribuindo significativamente para a Justiça Eleitoral. Desejo-lhe sucesso nessa nova caminhada”, disse a presidente do TRE-PB.

Atualmente, integram o TRE-PB, na categoria de Juiz de Direito, o juiz Sivanildo Torres Ferreira, como Membro Efetivo, e os magistrados Francilucy Rejane de Sousa Mota Brandão e Marcial Henrique Ferraz da Cruz, como Membros Suplentes.