Juiz do TJPB vai compor Comitê do Conselho Nacional de Justiça

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, designou o juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, Anderley Ferreira Marques, para compor o Comitê Gestor da Numeração Única e das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário.

O Comitê, instituído pela Portaria do CNJ n° 280/2020, é o grupo responsável pela votação e aprovação das inclusões e alterações nas Tabelas Processuais Unificadas, as quais foram criadas pela Resolução do Conselho nº 46/2007, com o objetivo de aprimorar a coleta de informações estatísticas ao planejamento estratégico do Poder Judiciário e melhorar o uso da informação processual.

O magistrado explicou que o comitê é composto por vários representantes dos mais diversos tribunais, e tem a finalidade de padronizar dados e metadados dos processos nacionais para proporcionar a questão da parametrização e extração de dados estatísticos. O Comitê atua para garantir mais transparência à sociedade.

“Estou muito grato pela incumbência dessa missão. Na verdade, o que ajudou muito foi o trabalho desenvolvido junto às Metas cumpridas pelo TJPB e na correção de dados. A confiança que o desembargador-presidente João Benedito depositou em mim refletiram nesse reconhecimento. Tenho confiança que eu possa contribuir, tanto em nível nacional como local, melhorar muito mais os nossos dados, mostrando que o judiciário trabalha para aprimorar seus serviços”, realçou o juiz Anderley Ferreira Marques.