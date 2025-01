Criança que caiu do 3º andar se recupera e está consciente

Após mais de um mês internada, uma menina de 7 anos que caiu do terceiro andar de um prédio em João Pessoa está consciente e se comunicando normalmente.

A criança sofreu um trauma craniano grave no acidente, ocorrido no dia 18 de dezembro, e foi internada em estado grave no Hospital de Emergência e Trauma.

Agora, em recuperação, ela foi encaminhada para o Hospital do Valentina, onde seguirá o tratamento mais próximo da família.

*com informações do g1pb