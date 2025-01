Cine Capitólio: Quadro Memórias destaca joia da cultura campinense

A história do cinema em Campina Grande é rica e repleta de personagens marcantes. No quadro “Memórias” da Rede Ita, os historiadores Vanderley Brito e Ida Steinmiller nos transportaram para uma época em que as telonas eram a principal forma de entretenimento da cidade.

Segundo os historiadores, a trajetória cinematográfica campinense teve início no começo do século XX, com cinemas improvisados em prédios como o antigo Grêmio de Instrução. No entanto, foi com a inauguração do Cine Teatro Capitólio, em 1934, que a cidade ganhou um espaço grandioso e moderno para a exibição de filmes.

Com sua arquitetura e capacidade para cerca de mil espectadores, o Capitólio se tornou um marco da cultura campinense, recebendo grandes eventos e sendo palco de momentos históricos. “O Capitólio era o multiplexo daquela época”, afirma Vanderley Brito.

Infelizmente, a glória do cinema durou pouco. A chegada do VHS e a proliferação de videolocadoras contribuíram para o declínio do Capitólio, que acabou fechando suas portas no final do século XX. Após anos de abandono e ruínas, o prédio do antigo cinema finalmente terá uma nova vida.

A Prefeitura Municipal, em parceria com o IPHAEP, aprovou um projeto de reforma que transformará o local em um espaço dedicado às artes, cultura e educação. A história do Cine Capitólio é um exemplo de como a cultura pode marcar a vida de uma cidade. A preservação desse patrimônio histórico é fundamental para que as futuras gerações possam conhecer e valorizar a rica história de Campina Grande.