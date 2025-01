Ator global troca carnaval e participará do Crescer em Campina Grande

O renomado ator brasileiro Juliano Cazarré, conhecido por suas atuações em novelas e filmes de destaque, estará em Campina Grande pela primeira vez para participar do Encontro Nacional da Família Católica – CRESCER 2025. O evento ocorrerá de 28 de fevereiro a 4 de março, período tradicionalmente dedicado ao carnaval, e Cazarré irá dar um testemunho sobre a conversão dele ao catolicismo, no sábado, 3 de março.

Juliano Cazarré graduou-se em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília e construiu uma carreira sólida no teatro, cinema e televisão. Nos últimos anos, o ator tem se destacado por compartilhar publicamente sua fé católica e práticas devocionais. Em 2021, participou do evento “Efeito Lumine”, onde relatou seu processo de conversão religiosa, iniciado após interpretar Jesus Cristo na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco.

O Encontro Nacional da Família Católica – CRESCER, deste ano, tem como tema “Na família está a Esperança” e contará com a presença de diversos convidados. A participação de Juliano Cazarré é aguardada com grande expectativa pelos organizadores e participantes do evento.

Para mais informações sobre o evento, acesse o site oficial: https://encontrodafamiliacatolica.com.br/.