STTP realiza campanha de doação de sangue para o Hemocentro de Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), vai realizar na próxima quinta-feira, 30, a partir das 8h, uma campanha de doação de sangue para repor o estoque do Hemocentro da cidade. O objetivo é reunir servidores da autarquia e seus familiares, e qualquer pessoa que queira contribuir, para reabastecer o banco de sangue.

A ideia da campanha surgiu quando o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, e diversos funcionários se reuniram para debater os casos de sinistros de trânsito e veio à tona que o Hemocentro, que é essencial para salvar vidas de pessoas vítimas de sinistros, tem o estoque reduzido em janeiro por conta do mês de férias e viagens.

Os colaboradores da STTP vão sair da sede da autarquia para chegarem ao Hemocentro juntos, porém qualquer pessoa que quiser doar, pode ir ao local que fica na Rua Eutécia Vital Ribeiro, S/N, no Catolé, para fazer o ato de solidariedade.

“Essa é uma ação de cidadania e solidariedade que visa contribuir com a recomposição do estoque do Hemocentro. Nós, enquanto órgão de segurança e trânsito, nos esforçamos para diminuir sinistros e mortes no sistema viário, mas é importante também que atuemos buscando maximizar a possibilidade de salvar vidas das pessoas que são vítimas nas ocorrências. O sangue disponibilizado pelo Hemocentro é essencial para isso”, destacou o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.