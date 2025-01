Secretário de Esporte anuncia evento para gestores com participação de medalhistas olímpicos

O secretário de Esporte, Juventude e Lazer da Paraíba, Lindolfo Pires, concedeu entrevista à rádio Caturité FM, nesta terça-feira (28), para divulgar um evento inédito que vai reunir todos os 223 gestores de esporte dos municípios paraibanos.

O encontro, que será realizado essa semana, em Campina Grande, tem como objetivo apresentar as metas e planos da SEJEL (Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer do estado da Paraíba) para o ano de 2025, além de promover a troca de experiências e o alinhamento de ações entre o governo estadual e as prefeituras.

Lindolfo Pires destacou que o ano de 2024 foi um ano de grande destaque para o esporte paraibano, com a realização de diversos eventos e a conquista de medalhas em competições estaduais e nacionais. “A Paraíba nunca esteve tão em evidência no cenário esportivo”, afirmou.

O secretário explicou que a iniciativa de reunir os gestores municipais surgiu da necessidade de planejar as ações para 2025 em conjunto com as novas administrações municipais, que assumiram seus cargos em janeiro deste ano. “É preciso ter programação, recurso e licitação para realizar os eventos e ações esportivas”, ressaltou Lindolfo Pires.

Além de apresentar os planos da SEJEL para 2025, o evento contará com a participação de três medalhistas olímpicos e campeões mundiais, que irão compartilhar suas experiências e trajetórias de sucesso no esporte. “Queremos mostrar para os gestores exemplos de atletas que são exemplos de superação e de ações voltadas para o esporte”, disse o secretário.

Entre os convidados, estão confirmadas as presenças de Lars Grael, campeão de vela e medalhista olímpico, que irá falar sobre superação e resiliência, e Paula, ex-jogadora de basquete, que fez parte da geração de ouro do basquete feminino brasileiro.

O terceiro convidado será André Heller, campeão mundial e medalhista olímpico de vôlei.

O evento promete ser uma grande oportunidade para os gestores municipais de esporte trocarem experiências, conhecerem as metas da SEJEL para 2025 e se inspirarem em exemplos de atletas de sucesso.

“Será um momento de aprendizado e de planejamento para o futuro do esporte na Paraíba”, finalizou Lindolfo Pires.