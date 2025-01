Natal Iluminado é premiado pela Abrajet-PB

O Natal Iluminado de Campina Grande foi premiado nesta terça-feira (28) com o troféu Waldemar Duarte – Os Melhores do Turismo, da Associação Brasileira dos Jornalista de Turismo.

O evento de entrega aconteceu na noite de hoje, em João Pessoa, e marcou também a posse da nova diretoria da Abrajet-PB para o biênio 2025-2026.

Representando o prefeito Bruno Cunha Lima na solenidade de recebimento do prêmio, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, comemorou mais esse reconhecimento a mais um evento do calendário turístico do município.

“É muito honroso estar aqui recebendo essa homenagem. É a coroação de um trabalho feito à muitas mãos, já há alguns anos, pensando sempre no plano de tornar Campina um destino turístico durante o ano inteiro”, falou.

Tâmela relembrou também os números da edição de 2024, garantindo que as expectativas foram superadas também em 2025.

“Os dados da pesquisa 6Sigma sobre a última edição devem ser divulgados em breve. Mas, falando de 2024, vale lembrar que finalizamos o Natal Iluminado com mais de R$ 95 milhões de movimentação econômica, mais de 1,5 milhão de visitantes, um aumento de mais de 50% em relação a edição anterior, sem falar da aprovação superior a 97% que o evento teve para o público campinense, e 100% quando consideramos apenas a opinião dos Turistas”, disse.