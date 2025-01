Ministério deve recompor os valores pagos a produtores de leite de cabra da Paraíba

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) recebeu nesta sexta-feira (24) um telefonema do Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, atendendo sua solicitação e suspendendo a tabela do índice de reajustes do Nordeste referente ao preço do litro de leite de cabra.

A tabela divulgada pelo governo gerou polêmica entre os produtores paraibanos. Segundo o senador, a produção de leite de cabra na Paraíba é a maior do Brasil, e a atual tabela teria colocado o estado em último lugar no índice de reajustes do Nordeste.

De antemão, o ministro garantiu ao senador a suspensão da tabela e agendou uma reunião do comitê composto pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Conab, para discutir o tema.

“Quero tranquilizar os produtores e destacar que a tabela irá recompor os valores a quem mais produz o leite de cabra no Brasil. Esse é o compromisso que tive do governo é o que defendemos para os produtores do nosso estado”, disse o senador.

Veneziano ressaltou ainda a importância do leite de cabra na economia regional e nos programas sociais desenvolvidos no estado.

“O leite de cabra é um alimento reconhecido por seu alto valor nutritivo, sendo amplamente utilizado em iniciativas como a merenda escolar e o Programa do Leite, especialmente na região do Cariri, maior polo produtor do estado”, destacou Veneziano.