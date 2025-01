Grande variação no preço de exames laboratoriais em clínicas de João Pessoa

O consumidor pessoense que precisa realizar exames laboratoriais nos próximos dias deve ficar alerta porque pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa para esses serviços encontrou uma variação de 400% nos preços, a exemplo do exame sumário de urina no check up masculino, que oscila entre R$ 6 (Pronto Análise – Centro) e R$ 30 (Roseanne Dore – Torre), diferença de R$ 24.

O levantamento de preços do Procon-JP foi realizado nesta terça-feira (28), em 10 laboratórios, e traz preços de 99 tipos de exames divididos em vários check ups diferentes: masculino, feminino, gestante, idoso masculino e feminino, infantil, express e fitness.

O sumário de urina no check up feminino mostra o segundo maior percentual, 366,67%, com os preços oscilando R$ 6 (Pronto Análise – Centro) e R$ 28 (Promédica – Centro), diferença de R$ 22; seguido do Tiroxina Livre (T4LQ) no check up feminino, com preços entre R$ 8 (Promédica – Centro) e R$ 36 (MedLab – Jaguaribe), com variação de 350%.

Mais variações – As outras variações mais significativas foram registradas no TSH Ultra Sensível, 290%, com preços entre R$ 10 (Maurílio de Almeida – Geisel) e R$ 39 (Roseanne Dore – Torre), diferença de R$ 29; e na Tiroxina Livre (T4LQ) nos check ups masculino, feminino e fitness, 260%, todos variando entre R$ 10 (Maurílio de Almeida – Geisel) e R$ 36 (MedLab – Jaguaribe), diferença de R$ 26.

A pesquisa levantou preços nos seguintes laboratórios: Maurílio de Almeida (Rua João Miguel de Souza – Geisel); Policlínica Saúde Total (Avenida Cruz das Armas – Oitizeiro); Análises (Avenida Camilo de Holanda – Centro); Hemato (Av. Maximiano Figueiredo – Centro); Roseanne Dore (Av. Nossa Senhora de Fátima – Torre); Promédica (Av. Getúlio Vargas – Centro); MedLab (Av. Capitão José Pessoa – Jaguaribe); Pronto Análise (Av. Camilo de Holanda – Centro); Hospital Amip (Av. Camilo de Holanda – Centro); e TopLab (Rua Rádio-Amador Hercílio Rodrigues – Tambaú).

Consulte a pesquisa completa nos portais da PMJP www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br.