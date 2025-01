Empreender PB realiza 2º ciclo de inscrições para 28 cidades do Sertão

O Governo da Paraíba, por meio do Programa Empreender PB, inicia nesta quarta-feira (29) mais um ciclo de concessão de crédito orientado para atender empreendedores que desejem ampliar ou abrir um negócio em 28 cidades do Sertão.

O processo estará aberto a partir das 8h, de forma exclusivamente on-line. Ao todo, serão destinadas 840 vagas, distribuídas em sete regiões do Sertão do estado. O valor de investimentos é da ordem de R$ 6.720 milhões.

Cada município abrirá 30 vagas, que vão contemplar as seguintes linhas de crédito: Empreender Pessoa Física, Empreender Juventudes, Empreender Profissional Liberal e Empreender Profissional Liberal Juventudes.

Os empreendedores interessados em obter recursos para ampliar ou abrir seus negócios devem realizar seus cadastros exclusivamente no site do programa Empreender PB www.empreender.pb.gov.br , clicando em Inscrições. A equipe orienta aos interessados fazer a leitura do Edital, disponível no site, para verificar a documentação obrigatória de acordo com a linha de crédito.

Confira as regiões e municípios que irão abrir inscrições neste 2º ciclo:

6ª Região:

Várzea, São Mamede, Junco do Seridó, São José de Espinharas, Desterro, São José do Bonfim, Areia de Baraúnas

7ª Região:

Serra Grande, Olho D’água, Santana dos Garrotes, São José de Caiana, Nova Olinda

8ª Região:

Catolé do Rocha, Jericó, São Bento, Belém do Brejo do Cruz

9ª Região:

Poço Dantas, Uiraúna, Triunfo, Bernardino Batista, Bonito de Santa Fé

10ª Região:

São José de Lagoa Tapada, Santa Cruz

11ª Região:

São José de Princesa, Água Branca

13ª Região:

Condado, São Domingos, São Bentinho

O objetivo do Programa Empreender PB é incentivar o empreendedorismo, gerar empregos e renda para os paraibanos, além de desenvolver o potencial econômico de cada região do Estado. No ano de 2024, o programa assinou um total de 4.131 contratos de concessão de crédito, o que representou um investimento de R$ 35.847.355,44 destinado a empreendedores das 14 regiões do Estado, contemplando 89,24% dos municípios paraibanos.