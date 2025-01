Quem anda pelas areias das praias da Paraíba, principalmente na faixa entre as cidades de João Pessoa e Cabedelo, está acostumado a ver, em alguns pontos, pequenos espaços cercados por uma tela e com uma placa. São os ninhos de tartarugas marinhas protegidos pela Associação Guajiru, que atua com o Projeto Tartarugas Urbanas. Incubados na areia, os ovos precisam se desenvolver em um tempo médio de 53 dias até o nascimento dos filhotes.

Para que os ninhos fiquem seguros até o nascimento das tartarugas marinhas, os voluntários da Guajiru fazem o monitoramento diário de toda a faixa litorânea, sempre nas primeiras horas da manhã.

Recentemente tem ocorrido ações de vandalismo na estrutura de alguns ninhos, como ocorrido na segunda-feira (24), quando um ninho protegido na praia de Manaíra, na capital, teve a tela e placa arrancados. A estrutura foi reorganizada pelos voluntários no mesmo dia.

Além da atuação dos voluntários, a população também pode colaborar protegendo os filhotes de tartaruga, evitando jogar lixo na areia ou dentro dos ninhos e preservando as telas e placas de identificação, por exemplo.

Outra forma de participação é denunciar ações de vandalismo nos ninhos protegidos. Os casos podem ser informados à Associação Guajiru através do número (83) 99608-5226.