Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira na Paraíba

No decorrer do dia são esperadas chuvas esparsas em áreas do Agreste, Brejo e Litoral, e isoladas sobre as demais regiões. A configuração dos ventos em altos e médios níveis da atmosfera combinada com as altas temperaturas e o alto teor de umidade presente no ar está a contribuir para a ocorrência de chuvas em praticamente todo estado da Paraíba. No decorrer do dia existe a possibilidade da ocorrência de chuvas isoladas sobre o estado da Paraíba. As temperaturas máximas registradas na tarde de ontem em Bananeiras, 27,4ºC; Cabaceiras, 32,8ºC; Campina Grande, 29,6ºC; João Pessoa, 30,2ºC; Monteiro, 31,2ºC; Patos, 33,0ºC; Picuí, 31,8ºC; e Sousa, 32,1ºC; e, as mínimas registradas na madrugada de hoje em Areia, 19,9ºC; Cabaceiras, 20,6ºC; Campina Grande, 19,8ºC; João Pessoa, 23,3ºC; Monteiro, 21,1ºC; Patos, 22,4ºC; Picuí, 20,6ºC; e Sousa, 21,7ºC.

*Aesa