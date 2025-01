Prefeito de João Pessoa anuncia programa que oferecerá bolsa para estudantes

O prefeito Cícero Lucena celebrou, nesta segunda-feira (27), parcerias existentes da Prefeitura de João Pessoa com a Caixa Econômica Federal, com destaque para o programa de pavimentação de ruas e mais de R$ 530 milhões para a construção de conjuntos habitacionais na Capital.

O gestor participou do encontro dos gestores municipais do banco, onde também comemorou o financiamento para a construção de cinco terminais de integração e detalhou que o programa ‘Iniciativa do Futuro’, similar ao Pé-de-Meia, será lançado próximo mês, em parceria com a instituição federal.

“Vamos criar esse programa para cerca de 11 mil estudantes, do oitavo e nono ano, que vão dar contrapartida de fazer estudos complementares, entre eles, o programa Code, atividades esportivas, dentre outros. Uma bolsa mensal e uma premiação no final do ano, caso ele cumpra as metas e as obrigações estabelecidas pelo programa, que será feito também em parceria com a Caixa Econômica Federal”, destacou o prefeito.

O encontro, que aconteceu na Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal da Paraíba (APCEF), no bairro do Altiplano, também serviu para a Prefeitura de João Pessoa conhecer novos programas de financiamento da Caixa para o setor público, que foram apresentados às Secretarias de Habitação Social (Semhab), Infraestrutura (Seinfra), Educação e Cultura (Sedec), e Meio Ambiente (Semam).

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, elogiou as soluções apresentadas para o segmento e detalhou os projetos que já estão em andamento, viabilizados pela boa relação da Prefeitura com a Caixa.

“São R$ 536 milhões em projetos habitacionais com a Caixa e em fase de contratação para que a execução da obra seja feita até o ano que vem. São conjuntos habitacionais no Jardim Veneza, Alto do Mateus, no antigo prédio da Proserv, no Centro Histórico, Porto do Capim, Vista Alegre, Dubai, que já está em andamento, Comunidade do S, no Roger, além de outra na Comunidade do S, que é o S2, que também está para ser contratado”, explicou a secretária.

O encontro reuniu superintendentes da Caixa em João Pessoa, além da participação em vídeo do presidente nacional, o paraibano Carlos Antônio Vieira Fernandes, que destacou o bom relacionamento do banco com a Prefeitura de João Pessoa e detalhou as ações propostas para entidades públicas.

“Oferecemos uma ampla rede de atendimento com a equipe dedicada e sempre disponível para dialogar e encontrar as melhores soluções para os desafios que vão surgir. A Caixa é parceira do poder público, atua na transferência de recursos da União e trabalha ativamente na simplificação de processos essenciais para o desenvolvimento econômico e social”, frisou.