Motoristas de ônibus mantêm greve em João Pessoa; nova audiência é marcada

A greve dos motoristas de ônibus em João Pessoa, iniciada na manhã desta segunda-feira (27), segue sem previsão de encerramento. Após uma nova rodada de negociações entre o sindicato da categoria e as empresas de transporte coletivo, ficou definido que a próxima audiência para buscar um acordo será realizada na quarta-feira (29).

De acordo com o presidente do sindicato dos motoristas, Ronne Nunes, a classe trabalhadora espera uma proposta mais justa por parte dos empresários. “Chegou a hora da classe patronal respeitar o trabalhador e valorizar nossa mão-de-obra”, afirmou.

Durante as negociações, a Justiça do Trabalho mediou uma proposta de reajuste salarial de 6%, bem abaixo dos 15% reivindicados pela categoria. Além disso, sugeriu um aumento no vale-alimentação para R$ 570 e uma gratificação de R$ 150. No entanto, a proposta foi rejeitada pelas empresas.

Enquanto a paralisação continua, a Justiça determinou que 60% da frota de ônibus permaneça em circulação, o que corresponde a 252 veículos dos 420 que normalmente operam na cidade.