Veja a previsão do tempo para este domingo na Paraíba

No decorrer do dia, o tempo deverá permanecer com sol e poucas nuvens, favorecendo aos registros de altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar. Poderão ocorrer chuvas pontuais na faixa litorânea e no período noturno existe a possibilidade da ocorrência de eventos de chuva pontuais, sobre as regiões do Alto Sertão e Sertão.

* Aesa