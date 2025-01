Prefeito de João Pessoa destaca papel social de Dom Nereudo Freire

O prefeito Cícero Lucena, acompanhado da primeira-dama Lauremília Lucena, celebrou um dia histórico para a Arquidiocese da Paraíba, que neste sábado (25), com a ordenação episcopal do monsenhor Nereudo Freire Henrique, que foi nomeado bispo titular de Mopta e bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife pelo Papa Francisco.

Durante cerimônia, na Caredral Basílica de Nossa Senhora das Neves, o gestor destacou o papel social do religioso.

“Estamos muito felizes, eu e Lauremília, com a ordenação de Monsenhor Nereudo, que passa a ser bispo da nossa Igreja Católica. Também feliz por conhecer todo o seu trabalho, sua dedicação e o compromisso, principalmente na questão social”, destacou o prefeito, após longa celebração, que reuniu mais de 30 bispos de diversas dioceses do Brasil.

De acordo com a Arquidiocese da Paraíba, a ordenação de Dom Nereudo Freire Henrique representa um marco significativo para a Igreja Católica, celebrada após 60 anos – o último foi Dom Luiz Gonzaga, em 1965. A celebração contou não apenas com o clero local, mas também com uma grande participação dos fiéis, que têm neste momento um motivo de orgulho e renovação para a Igreja particular da Paraíba.

A cerimônia foi conduzida pelo arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, que destacou o momento como de “profunda espiritualidade e comunhão”. “Seu percurso acadêmico reflete um profundo compromisso com o conhecimento”, completou o religioso.

Perfil – Nascido em 11 de maio de 1963, no município de Arcoverde (PE), Dom Nereudo Freire Henrique trilhou um caminho marcado pela dedicação à formação e à missão pastoral. Ordenado diácono em 16 de agosto de 1996 e sacerdote em 13 de dezembro do mesmo ano pelas mãos de Dom Marcelo Pinto Carvalheira, então Arcebispo da Paraíba, Nereudo Freire tem uma ampla trajetória de serviço em terras paraibanas.

Ele é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Católica de Pernambuco, em Teologia e Filosofia pelo Seminário Arquidiocesano da Paraíba, e possui pós-graduação em Psicopedagogia, Sociologia e Doutrina Social da Igreja, além de um MBA em Gestão Empresarial e Gestão de Pessoas. Atualmente, cursa mestrado em Teologia Sistemático-Pastoral pela PUC-Rio.