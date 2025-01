Colônia de Férias lota parque em Campina Grande neste domingo

Foi um sucesso a Colônia de Férias realizada pela Prefeitura de Campina Grande na manhã deste domingo, 26, no Parque Evaldo Cruz. A movimentação começou bem cedo, às 7h, já com filas para a entrada ao Parque. Muitas famílias levaram as crianças e aproveitaram tudo o que foi oferecido pela organização do evento.

Todas as atividades estavam sob a coordenação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), que disponibilizou uma equipe para as atividades oferecidas durante toda a manhã, das 7h ao meio-dia.

“Queria agradecer muito ao prefeito Bruno Cunha Lima e ao secretário Sargento Neto. Nós somos a extensão do braço deles. O evento foi um sucesso, com muitas brincadeiras, jogos, brindes e muita comida oferecida de graça. Tudo isso foi possível através de uma união com os ambulantes que trabalharam no Natal Iluminado e fizemos um evento gigantesco”, comemorou Vanderlan Targino, diretor do Parque Evaldo Cruz.

Foram distribuídos churros, pipocas, bolo e algodão-doce para todos que estiveram no Parque Evaldo Cruz. Além disso, uma fazendinha foi instalada no local, onde as crianças puderam brincar com pintinhos, coelhos, porco da Índia e galos, entre outros animais.

A Guarda Municipal também garantiu suporte aos frequentadores do Evaldo Cruz, trazendo ainda mais segurança nesta manhã de Colônia de Férias. A expectativa dos organizadores é realizar vários eventos semelhantes ainda neste ano.

“A ideia é essa, transformar o Parque Evaldo Cruz em um canal de bênção, oferecendo à população atividades voltadas ao esporte, cultura, lazer, arte e música durante o ano todo”, disse Targino.

50 Anos do Obelisco

As comemorações também fizeram parte dos 50 anos do Obelisco, que nesta segunda-feira, 27, completa meio século de construção, sempre reconhecido como um belo monumento para quem visita o Parque Evaldo Cruz. O obelisco foi edificado em 1975, em homenagem aos Indígenas Ariús, tidos até então como primeiros habitantes de Campina Grande.