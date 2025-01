O Salão do Artesanato Paraibano, que está sendo realizado em João Pessoa até o dia 2 de fevereiro, mostrou mais uma vez a força dos empreendedores criativos do Estado e foi considerado um exemplo para a realização de eventos semelhantes no Brasil. O reconhecimento foi feito pelo presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, que visitou o salão nessa sexta-feira (24), acompanhado do superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, e do governador do Estado, João Azevêdo.

Os gestores visitaram os estandes dos mais de 500 artesãos que estão participando do salão e reforçaram a importância da realização do evento para a economia paraibana, que impulsiona o turismo e valoriza empreendedores criativos de todo o estado. Para Décio Lima, o evento é um processo de inclusão desses empreendedores e um exemplo a ser seguido por outros estados.

“Temos no Brasil em torno de 8 milhões de artesãos. Imagine se esse exemplo da Paraíba, com a realização dessa feira, pudesse alcançar todo o território nacional. Por isso, estamos aqui hoje para conhecer e ver de perto essa rica experiência. O salão toca a pluralidade da rica economia da Paraíba. Aqui está o Brasil, está o mundo e retrato claro do povo paraibano”, disse Décio Lima.

O superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, informou que até a última quinta-feira (23) foram comercializadas mais de 59 mil peças de artesanato e que a expectativa é chegar aos R$ 4 milhões em vendas até o final da feira.

“É uma renda nova que entra no bolso de cada um e na economia da Paraíba. O salão esse ano cresceu de uma forma quase que exponencial e é um dos maiores eventos de artesanato da América Latina e até do mundo. São artesanatos apenas da Paraíba, mostrando a nossa diversidade”, falou o superintendente.

A pluralidade do artesão paraibano também foi destacada pelo governador do estado, João Azevedo. Ele lembrou da importância da parceria do Sebrae/PB para o sucesso do evento e apoio aos empreendedores.

“Isso tudo só é possível graças a parceria com o Sebrae, que é um parceiro muito forte, não só no Salão do Artesanato, mas em todas as feiras de empreendedorismo que temos. O artesanato é um segmento econômico extremamente forte, que gera emprego e renda”, acrescentou o governador.

Serviço:

Salão do Artesanato Paraibano

Data: até o dia 2 de fevereiro

Horário: aberto todos os dias, das 16h às 22h

Local: estacionamento do Hotel Tambaú (orla de Tambaú, em João Pessoa/PB)

Entrada: 1kg de alimento não perecível