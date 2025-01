Novo desembargador do TJPB, Horácio Melo destaca compromisso com a Justiça

O juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior tomou posse no cargo de desembargador na última terça-feira (21), em uma solenidade no Tribunal de Justiça da Paraíba.

Com 40 anos de dedicação à magistratura, o juiz era titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campina Grande antes da promoção ao cargo de desembargador, pelo critério de antiguidade. Ele ocupou a vaga deixada pela aposentadoria do desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Natural de Água Preta, Pernambuco, Horácio Melo nasceu em 2 de fevereiro de 1954 e formou-se em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Sua carreira como magistrado começou em 1984, na comarca de Teixeira, no sertão da Paraíba.

Durante o discurso de posse, Horácio Melo destacou a gratidão e o compromisso com a Justiça ao longo da carreira como magistrado.

“Chego para somar, para juntar forças e empenho na direção do que é pedra basilar e razão de ser desta Corte: promover Justiça de forma plena e de forma mais rápida e eficaz possível. Aqui está um novo aliado, um operador que se agrega a essa nobre causa”, afirmou o novo desembargador.

Assista o discurso do novo desembargador:

vídeo: TJPB