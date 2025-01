Exercício: Partage Campina Grande simula evacuação de emergência

Em parceria com os órgãos públicos campinenses, o exercício, que encenará uma explosão em um duto de gás, tem como objetivo avaliar plano de emergência e colocar em prática a capacidade técnica da equipe do shopping.

Neste domingo (26), das 8h às 10h30, o Partage Campina Grande realizará um exercício simulado de evacuação de emergência em parceria com órgãos públicos como Corpo de Bombeiros Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Superintendência de Trânsito de Transportes Públicos (STTP), Polícia Civil e Militar, Centro Integrado de Comando e Controle de Campina Grande (CICC), Grupo Tático Aéreo (GTA) e Hospital de Trauma de Campina Grande.

Com o objetivo de avaliar e aprimorar o plano de emergência do shopping, identificando e corrigindo eventuais falhas operacionais, o exercício contará com a simulação de uma explosão em um duto de gás, seguida de um incêndio de grandes proporções com vítimas.

A simulação testará a capacidade técnica da equipe interna, composta por bombeiros civis, brigadistas, seguranças e colaboradores, em um cenário realista que exige rápida tomada de decisão, gerenciamento de crise e evacuação segura.

Além disso, a operação também busca analisar o tempo de resposta e retorno às atividades comerciais após uma emergência, fortalecendo a integração entre a equipe do shopping com órgãos públicos como o Corpo de Bombeiros Militar, SAMU, entre outros.

O simulado será realizado no Piso Otacílio, das 8h30 às 10h. Após o término da operação, o shopping funcionará normalmente, abrindo ao público às 11h.