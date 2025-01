Telescópios serão usados para observar alinhamento de planetas no Açude Velho

O Projeto Esperança no Espaço, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap), realizará neste sábado (25), a partir das 17h, um evento celeste no Museu de Arte Popular da Paraíba (Museu dos 3 Pandeiros), localizado às margens do Açude Velho, em Campina Grande.

O público terá a oportunidade de observar o fenômeno do alinhamento dos planetas que estarão visíveis a olho nu, por meio dos telescópios confeccionados por reeducandos da Cadeia Pública da cidade de Esperança.

O secretário João Alves destaca que os Telescópios do Projeto Esperança estarão dando suporte para quem quiser assistir ao fenômeno natural de muita beleza. “A Seap sempre solidária, sempre incentivando a astronomia. O projeto criado pelo diretor da Cadeia de Esperança, Lindemberg Lima que vai se fazer presente e apoiar todo o evento. Desejamos a todos uma boa observação”, pontuou.

O Projeto Esperança no Espaço é gerido pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e foi idealizado pelo policial penal e diretor da Cadeia Pública de Esperança, Lindemberg Gonçalves Lima, estudioso da astronomia, que encontrou num ambiente improvável, no interior de celas de uma cadeia, outros interessados pela temática, passando, assim, a idealizar a possibilidade de fabricação dos telescópios, a partir de materiais de baixo custo, e com a força de trabalho dos apenados, que, além do amplo conhecimento adquirido, são beneficiados com a remição de suas penas e maior qualificação, com consequente ampliação das possibilidades de oportunidades no mercado de trabalho quando do seu retorno à sociedade.