Prefeitura de Campina Grande realiza concretagem da laje da ponte da Catingueira

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), segue avançando na construção da ponte da Catingueira.

Nesta sexta-feira (24) está sendo realizada a concretagem de 130 m² da laje superior da ponte. A previsão é de que todo o serviço de concretagem seja feito nesta sexta.

Nesta etapa da obra, serão utilizados 37 m³ de volume de concreto. O trabalho está sendo realizado com o suporte de um carro de concreto e uma bomba-lança, garantindo precisão e eficiência nas operações. Sete profissionais estão diretamente envolvidos nessa etapa.

Após a concretagem, a próxima etapa será a de aterro nas duas extremidades da ponte.

Durante esse processo de aterro, será respeitado um período de 21 dias necessário para a cura do concreto e a retirada das escoras, que permitirá a continuidade dos trabalhos. Após esse período de cura, serão feitas as obras de pavimentação da via.

A nova ponte terá 13 metros de extensão, sendo 91 metros quadrados de área de via e pouco mais de 36 metros quadrados de área de passeio.

A obra está localizada no trecho sobre um riacho local, na rua Manoel Lopes de Figueiredo, que interliga os bairros da Catingueira e Catolé de Zé Ferreira, na zona sul de Campina Grande.

Com um investimento estimado em R$ 800 mil, a obra não apenas aprimorará o fluxo de trânsito dos moradores da região, mas também vai proporcionar uma passagem segura para pedestres e veículos em qualquer período do ano, atendendo a uma demanda importante e antiga da comunidade.