Cearte abre mais de 2.600 vagas para 223 turmas de cursos de Arte

A partir da próxima terça-feira (28) até o dia 4 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para os cursos oferecidos pelo Centro Estadual de Arte da Paraíba (Cearte-PB). As inscrições são completamente gratuitas e destinadas a um público que abrange todas faixas etárias, desde bebês até idosos, respeitando o perfil de cada curso ou turma e considerando a idade que a pessoa terá no início das aulas.

Ao todo, são disponibilizadas 2.616 vagas, distribuídas em 70 cursos e organizadas em 223 turmas, abrangendo as seis áreas de conhecimento do Cearte: Artes Visuais, Fotografia e Audiovisual, Teatro, Música, Dança e Literatura. Os cursos são oferecidos em três modalidades: presencial, online e híbrida (50% presencial e 50% online). A lista com os selecionados será divulgada no dia 13 de fevereiro.

As aulas do semestre 2025.1 terão início em 17 de fevereiro e término em 14 de julho. No entanto, é importante ressaltar que a inscrição não garante automaticamente a vaga, já que haverá um processo seletivo. Além disso, há reserva de vagas para grupos prioritários, como alunos veteranos (matriculados em algum curso do Cearte-PB no semestre 2024.2), beneficiários do Bolsa Família, estudantes da rede pública de ensino básico e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Inscrições – As inscrições são realizadas apenas no formato virtual, por meio do link ceartepb.com/inscriçoes, onde também estão todas as informações sobre os cursos e a documentação necessária para se inscrever. Para pessoas que tenham dificuldade com as ferramentas digitais, o Cearte-PB irá disponibilizar suporte para realizar a inscrição na Unidade Centro, localizada no Grupo Escolar Thomaz Mindello, na Praça Aristides Lobo, nº 129, em João Pessoa (PB), de segunda a sexta das 08h30 as 11h30 no turno da manhã e entre 13h30 e 16h30, pela tarde.

Para inscrição pelo site, é necessário que a pessoa interessada preencha o formulário do curso desejado e anexe a documentação solicitada.

Nos casos de inscrição com suporte presencial da equipe do Cearte-PB, além de documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de endereço) é necessário levar a seguinte documentação para os casos de:

1 – Beneficiários do Bolsa Família: comprovação de inscrição do Cadúnico e extrato do benefício recebido atualizado;

2 – Pessoas com deficiência: laudo médico, carteira ou declaração da Funad;

3 – Aluno de escola pública municipal, estadual ou federal: declaração atualizada da escola;

4 – Aluno veterano do Cearte-PB: informar o curso em que esteve matriculado no semestre 2024.2 e o nome do(a) professor(a).

Cada pessoa poderá se inscrever no máximo em duas turmas, desde que elas sejam de cursos diferentes. Caso ocorra mais de duas inscrições por pessoa, as demais inscrições serão descartadas, sendo consideradas apenas as duas primeiras inscrições realizadas.

Cursos – Dos cursos ofertados nesse semestre, estão propostas como Desenho de Observação, na área de Artes Visuais, para alunos a partir dos 7 anos e presencial e Cerâmica – Escultura em Argila, destinado a estudantes a partir dos 18 anos, presencial. Em Fotografia e Audiovisual, estão sendo ofertados os cursos Fotografia I: A Técnica e a Estética Fotográfica, para estudantes a partir dos 16 anos e de Linguagem Cinematográfica: leituras e experimentações, para alunos e alunas acima dos 15 anos, ambos presenciais.

Na área da Dança, ganham destaque os cursos de Dança de Salão, Dança Clássica (Ballet) e Dança Contemporânea, todos presenciais e destinados a públicos cuja faixa etária varia de crianças de 5 anos até idosos de 80 anos (ou pessoa além dessa idade que se sinta em condições de participar), além dos cursos do Projeto Canguru – Dança para Bebês, que abrangem desde recém-nascidos até bebês de três anos de idade acompanhados dos pais ou responsáveis, também no formato presencial. Na Literatura, o curso de Escrita Criativa está de volta no formato online (100% remoto), para estudantes acima dos 16 anos bem como no modo presencial.

Os cursos de Violão Popular, para estudantes a partir dos 12 anos, e os de Musicalização Infantil, para um público de 1 ano a 5 anos e 11 meses, ambos presenciais, se destacam na área da Música. Em Teatro, os cursos Iniciação ao Teatro, presencial para a faixa entre 15 e 60 anos e Teatro para a Melhor Idade, destinado a alunos acima dos 60 anos, presenciais, são algumas das propostas que abrangem os mais diversos públicos.

Impacto social – O Cearte-PB tem aprimorado de forma contínua a oferta de cursos totalmente gratuitos, ampliando o acesso e democratizando as oportunidades para um público cada vez mais diverso. Nesse cenário, a Escola reafirma seu compromisso com a equidade e a disseminação do ensino da arte e das práticas artísticas, beneficiando centenas de paraibanos e paraibanas.

Essa é a principal função social do Centro, que representa uma política pública de impacto para a sociedade paraibana, como enfatiza a diretora do Cearte-PB, Laura Moreno: “Proporcionamos serviços de qualidade, contribuindo para o fortalecimento de uma escola pública gratuita e inclusiva.

A destinação de vagas para grupos prioritários reafirma nosso compromisso com a diversidade. O Cearte-PB oferece um ensino artístico de alto nível, pautado pela pluralidade e pela democracia, com o objetivo de promover o desenvolvimento humano da Paraíba”, ressaltou Laura.

A relação completa dos cursos ofertados, bem como informações mais detalhadas sobre o processo de inscrição, matrículas e início das aulas estão disponíveis no endereço: https://ceartepb.com/inscricoes.