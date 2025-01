Cartunista paraibano é finalista em festival internacional

O cartunista paraibano Fred Ozanan, que também atua como colaborador do ParaibaOnline, é um dos finalistas do renomado International School Cartoon Festival, realizado em Portugal. O evento é considerado uma das competições mais prestigiadas do mundo na área de humor gráfico e, neste ano, teve como tema central a “Saúde”.

O trabalho de Fred destacou-se entre centenas de inscritos de diversas partes do globo, reafirmando o talento brasileiro na arte do cartum. Reconhecido por seu traço criativo e sua capacidade de aliar humor e crítica social, o paraibano vem conquistando cada vez mais espaço no cenário internacional.

O International School Cartoon Festival é conhecido por reunir artistas de alto nível, e ser finalista em uma competição deste porte representa uma conquista significativa para Fred e para a produção cultural da Paraíba.