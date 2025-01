Carnaval 2025: órgãos públicos se reúnem para tratar da segurança em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), realizou, nesta sexta-feira (24), uma reunião com diversos órgãos públicos para tratar das estratégias de segurança para o período do Carnaval 2025. Os eventos carnavalescos serão divididos em diversas categorias, como o Folia de Rua, Via Folia e Carnaval Tradição, além das prévias e blocos independentes.

O início da ‘Folia em Sol Maior’ está previsto para o dia 31 de janeiro, com apresentação de escolas de samba, ala ursas e clubes de frevo no Busto de Tamandaré.

“Nós realizamos uma reunião importante de planejamento e detalhamento de toda a infraestrutura, logística e as estratégias de segurança que precisamos ir definindo para o nosso Carnaval 2025, já desde as prévias que começam ainda em janeiro até a finalização no dia 04 de março. É importante mantermos essa prática, construída pela Funjope a partir da orientação do prefeito Cícero Lucena, de reunir todas as instituições que nos ajudam a realizar o Carnaval e os grandes eventos”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Participaram da reunião representantes do Corpo de Bombeiros, das Polícias Civil e Militar, Guarda Civil Metropolitana, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e as Secretarias de Comunicação (Secom), Meio Ambiente (Semam), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e Saúde (SMS), através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP).

A expectativa de maior participação popular este ano, devido ao aumento de turistas na cidade, tornou esse planejamento conjunto ainda mais importante.

“Este ano, o Carnaval de João Pessoa está mais forte e tende a reunir um número maior de pessoas, por isso, precisamos estar muito bem ajustados com todas essas instituições, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros e todos os órgãos da Prefeitura que são fundamentais para a realização da festa”, afirmou Marcus Alves.

‘Folia em Sol Maior’ – O planejamento estratégico de segurança vai atender ao período de pré-carnaval e do Carnaval Tradição 2025. Toda a folia desse período está organizada e divididas em quatro eixos: ‘Folia de Rua e blocos independentes’, que são as prévias carnavalescas e desfiles em vários bairros, com apresentações musicais e cortejos.

O ‘Via Folia’ com diversos shows na Avenida Epitácio Pessoa, um dos principais corredores da Capital. As ‘Prévias do Carnaval Tradição’ e o ‘Carnaval Tradição’, com desfiles de escolas de samba, tribos indígenas e clubes de frevo na Avenida Duarte da Silveira.

A festa de abertura acontecerá no dia 21 de fevereiro, com shows das cantoras paraibanas Elba Ramalho e Cátia de França, além de Filipe Santos. Antes disso, no dia 14, Bell Marques puxa o bloco Vumbora, na Avenida Epitácio Pessoa. A Via Folia ainda contará com atrações nacionais, como Ivete Sangalo (22/2), Leo Santana (23/2), e Nattan (26/2).

Para conferir a programação completa, clique no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/carnaval2025/.