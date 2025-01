Campina Grande: Prefeitura explica situação do Açude Velho e orienta população

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), vem intensificando os trabalhos de limpeza em um dos cartões postais da cidade: o Açude Velho.

O local sofre com o descarte irregular de lixo, o que prejudica de forma severa os peixes do açude, além de trazer mau cheiro para quem caminha pelo espaço. O secretário responsável pela pasta, Sargento Neto, disse que empresas já foram notificadas e multadas pelo crime ambiental.

“Existe um descarte irregular de efluentes dentro do nosso cartão postal, o Açude Velho, são águas de esgoto que são despejadas aqui regularmente, inclusive algumas empresas, já foram notificadas e multadas. Existem multas que chegam até R$ 2 milhões, devido a esse descarte irregular, desses efluentes dentro do nosso açude”, explicou Sargento Neto.

O acúmulo de lixo e matéria orgânica no Açude Velho vem sendo tratado de forma constante pelos agentes de limpeza, que diariamente cuidam da recuperação do nosso cartão postal. A prefeitura está trazendo um investimento de cerca de R$ 30 milhões para resolver os problemas do açude, conforme explicou o Sargento Neto ao repórter Arthur Lira.

“Quando você fala sobre a questão da coloração, devido ao excesso de fósforo, existe também o crescimento de algas, o baixo volume e o assoreamento do açude. Inclusive, hoje ele se encontra com 40% de seu volume assoreado. No entanto, queremos deixar bem claro à população que temos realizado um trabalho contínuo de recuperação, cuidado e zeladoria. Todos os dias, cerca de seis garis retiram materiais que, infelizmente, devido à falta de educação ambiental, as pessoas jogam no açude, como sacolas e garrafas. Para se ter uma ideia, temos equipes dedicadas à retirada desse material para contribuir com a preservação. Em contrapartida, o prefeito Bruno Cunha Lima, por meio do financiamento do Fonplata, viabiliza aqui um investimento de R$ 30 milhões para implementar todo o sistema de drenagem e também executar a revitalização do Riacho das Piabas, que desagua no Açude Velho, com o objetivo de aumentar seu volume”, disse Sargento Neto.

Outro ponto tocado durante a entrevista foi em relação a um vídeo que tem circulado nas redes sociais, mostrando os peixes do Açude Velho, subindo a superfície das águas para buscar oxigênio. Sargento Neto também explicou que um trabalho de oxigenação está sendo feito para poder evitar que isso continue acontecendo.

“Nós temos feito a nossa parte, mas com relação a esses peixes é devido o baixo volume e a falta de oxigênio. A gente também tem um trabalho de oxigenação, vamos colocar aqui moto bomba, algum tipo de embarcação pra gente mexer e oxigenar a água e também fazer a retirada de alguns peixes desse açude para recolocar para outro açude”, garantiu o secretário da Sesuma.