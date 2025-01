Vigilância Sanitária de João Pessoa inspeciona vendedores que trabalham no Forró Verão

Visando minimizar os riscos sanitários e garantir as boas práticas de higiene na manipulação de alimentos e bebidas, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) está realizando ações educativas, assim como de fiscalização e inspeção entre os vendedores de alimentos que estão atuando nos dias do Forró Verão 2025, evento que ocorre no Busto de Tamandaré.

A ação, de caráter preventivo e realizada pela equipe da Gerência de Vigilância Sanitária (GVS), é necessária para manutenção da higiene do local de trabalho dos ambulantes, verificando onde os alimentos e as bebidas estão sendo acondicionados, datas de validade, manipulação, entre outros cuidados, sendo parte do trabalho realizado a observância da higiene pessoal de quem está fazendo o manejo desses produtos.

“A presença das equipes de fiscalização é imprescindível para minimizar os riscos sanitários e garantir a segurança e a qualidade dos alimentos, desde a produção até o consumo. Assim, seguimos atendendo a nossa missão institucional de promover e proteger a saúde, por meio de ações que beneficiam não apenas os pessoenses, mas também os turistas que buscam João Pessoa como destino”, alertou Víctor Viana, gerente da Vigilância Sanitária de João Pessoa.

Dicas de higiene – Entre as principais dicas para manipular alimentos e bebidas, destacam-se a lavagem das mãos durante esse manejo, manter unhas curtas e limpas, usar luvas de proteção, não tocar nos alimentos com mãos sujas ou ferimentos expostos, procurando também não mexer na cabeça, nariz, orelhas e boca durante o preparo dos alimentos.

O consumidor também deve fazer a sua parte e verificar a limpeza do ambiente de comercialização desses alimentos e bebidas, a exemplo da visualização de balcões, mesas, estufas, geladeiras, freezers, além das superfícies onde esses produtos estão sendo manipulados.

Em caso de constatação de alguma irregularidade, o consumidor pode acionar a Vigilância Sanitária de João Pessoa através do número (83) 3213-7545, aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou ainda acionar a Ouvidoria Setorial da Saúde, ligando para o 160 ou WhatsApp (83) 98845-5002.