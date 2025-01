O Procon Municipal de Campina Grande iniciou nesta quinta-feira, 23, a ação “Procon nos Bancos”. O trabalho será realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h. O objetivo é observar o cumprimento da Lei da Fila e a qualidade dos serviços oferecidos pelos estabelecimentos bancários.

Em Campina Grande, a Lei da Fila determina que o atendimento seja realizado em até 15 minutos em dias normais e até 35 minutos às vésperas e no dia após feriados prolongados. De acordo com o coordenador do Procon Municipal, Waldeny Santana, a ação não tem prazo previsto para se encerrar.

“Teremos, diariamente, quatro fiscais e dois auxiliares visitando as agências e observando o cumprimento, também, no que diz o Código de Defesa do Consumidor. A ação será realizada por tempo indeterminado, na intenção de proteger os direitos de quem faz uso dos estabelecimentos bancários na cidade”, destacou Waldeny Santana.

O coordenador do Procon Municipal enfatiza, ainda, que a população é parceira desse tipo de ação, levando suas reclamações e denúncias até o Procon.

Em Campina Grande, o órgão fica localizado na rua Ernane Lauritzen, 226, Centro. O atendimento também pode ser realizado por meio do número (83) 98186-3609.