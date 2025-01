Pescadores denunciam pesca irregular no Açude de Boqueirão durante piracema

Pescadores de Boqueirão, no Agreste da Paraíba, denunciam pesca irregular no Açude Epitácio Pessoa durante a piracema, período crucial para a reprodução de espécies nativas.

A falta de fiscalização preocupa a comunidade, que depende da pesca sustentável.

Segundo Léo da Pesca, presidente da Colônia de Pescadores, as queixas são constantes, mas a colônia não possui poder fiscalizatório.

O Ibama informou que as ações conjuntas com o DNOCS estão programadas para coibir irregularidades, lembrando que a pesca nesse período é crime com penas severas.

A bióloga Yasmin Lustosa alerta para os impactos ambientais da pesca irregulares, que podem comprometer o equilíbrio do ecossistema aquático e a qualidade da água.

*com informações do g1pb