Eleito o novo presidente da Primeira Câmara Especializada Cível

Na primeira sessão ordinária de 2025, realizada nesta quinta-feira (23), a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba escolheu, por aclamação, o desembargador Onaldo Rocha de Queiroga como presidente do colegiado. Ele sucede a desembargadora Fátima Maranhão, que ocupou o cargo em 2024.

Durante a transmissão do comando, a desembargadora Fátima Maranhão destacou a boa produtividade da Câmara no ano anterior, mesmo funcionando com apenas três desembargadores. Ela fez agradecimentos à equipe de servidores, em especial Maria Clemens, e ao pessoal da Gerência de Comunicação responsável pelas transmissões no Youtube.

Ao assumir a presidência, o desembargador Onaldo Queiroga expressou gratidão aos colegas pela confiança depositada e reiterou seu compromisso com a continuidade dos trabalhos da gestão anterior. “Vamos buscar em cada um as sugestões e ideias para aperfeiçoamento dos trabalhos da Câmara. Estaremos também abertos aos advogados para sempre ouvi-los e verificar algum problema de pauta, de preferência, estabelecendo assim um diálogo franco com a advocacia”, afirmou.

Além disso, Onaldo Queiroga anunciou que, conforme o regimento interno do Tribunal, em 2025 as sessões da Primeira Câmara ocorrerão às terças-feiras, às 8 horas da manhã.

Com a chegada de novos desembargadores à Corte, a composição da Primeira Câmara Especializada Cível agora conta com cinco membros: José Ricardo Porto, Fátima Maranhão, Leandro dos Santos, Onaldo Queiroga e Francisco Seráphico.