O deputado estadual licenciado Sargento Neto (PL) participou na última terça-feira, 21, de uma reunião online com representantes das forças de segurança pública da Paraíba para tratar sobre as ações e a participação da Polícia Militar na mobilização agendada para a quarta-feira (22).

Participaram da reunião, além de Sargento Neto, representantes dos servidores da Polícia Civil e da Polícia Penal que discutiram a presença dos homens e mulheres da PM no ato. De acordo com Neto, o governo do Estado tentou fragilizar a mobilização.

“Lamento e repudio a decisão do governador de convocar uma formatura geral exatamente para o dia do ato agendado pelas representações das forças de segurança. Foi evidente a intenção de fragilizar o movimento, o que representa uma postura inaceitável do governo do Estado”, criticou o deputado.

“Estamos atentos e não vamos admitir que os homens e mulheres da PM sejam intimidados e cerceados pelo governo do Estado”, disse o deputado.