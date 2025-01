Juiz celebra posse de Horácio Ferreira como desembargador do TJPB

Em cerimônia realizada nessa terça-feira (21), o juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior tomou posse como novo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba.

A solenidade contou com a presença de amigos e colegas da magistratura, entre eles o juiz Alexandre Trineto, que destacou a importância da ascensão de Horácio e a representatividade de Campina Grande no Tribunal.

“Horácio é mais do que um colega de trabalho, é um irmão”, disse Trineto. “Essa ascensão é o coroamento de uma carreira de mais de 40 anos e aumenta a representatividade de Campina Grande no Tribunal de Justiça. Horácio é o segundo magistrado campinense a ocupar uma vaga no TJPB”, enfatizou.

O juiz Alexandre Trineto também abordou as expectativas da Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB) em relação à nova gestão do Tribunal.

“Nosso objetivo é sempre a melhoria das condições de trabalho para que os juízes possam prestar uma jurisdição cada vez melhor. A nova gestão tem demonstrado sensibilidade às nossas demandas e esperamos avanços significativos nessa área”, afirmou.

Sobre a possibilidade de descentralização de algumas câmaras do Tribunal de Justiça para Campina Grande, Trineto destacou a importância da cidade e a viabilidade da iniciativa.

“Campina Grande tem porte e relevância para ter uma câmara do Tribunal. Embora o aumento recente do número de vagas no TJPB exija um planejamento mais detalhado, essa é uma possibilidade que deve ser analisada com atenção”, reivindicou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline