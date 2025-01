Forças de Segurança da Paraíba anunciam indicativo de greve

Representantes das forças de segurança pública da Paraíba realizaram, na manhã desta quarta-feira (22), uma manifestação no Busto de Tamandaré, em João Pessoa, reivindicando melhorias salariais e estruturais para a categoria.

O protesto, organizado pelo Fórum da Segurança Pública da Paraíba, reuniu policiais civis, penais e militares, ativos, aposentados e pensionistas, e resultou na aprovação de um indicativo de greve, marcado para começar no dia 21 de fevereiro.

As negociações com o governo estadual foram um dos principais pontos de insatisfação. De acordo com o Fórum, o governador João Azevêdo havia se comprometido a dialogar com os representantes das forças de segurança em janeiro, enquanto o secretário de Administração, Tibério Limeira, prometeu apresentar uma contraproposta para atender às demandas da categoria.

No entanto, as medidas anunciadas pelo governo na última segunda-feira (20) – que incluem a incorporação da bolsa desempenho e um reajuste linear de 5% – foram consideradas insuficientes. Após descontos de impostos e previdência, o impacto financeiro para os servidores será de apenas cerca de R$ 100.

Durante a manifestação, o deputado estadual Sargento Neto criticou a situação enfrentada pelos policiais e expôs problemas estruturais da segurança pública no estado.

“Pela falta de efetivo que nós temos, se a gente aderir à tolerância zero, não tem viatura nas ruas. Hoje, a Segurança Pública sobrevive de serviço extra. Gaiola bonita não dá de comer a canário, não. Não adianta o policial estar bem vestido, com a farda bonita, e, em casa, não ter nada para comer”, afirmou o deputado.

Além do reajuste salarial, os manifestantes alertaram para a falta de efetivo e a dependência de serviços extras para manter as operações, o que compromete a segurança pública em toda a Paraíba.