Chuvas fortes deixam quatro açudes sangrando na Paraíba

As fortes chuvas nas regiões do Sertão e do Cariri paraibano fizeram com que quatro açudes transbordassem nesta quarta-feira (22), de acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa).

Os açudes Poções e São José II, em Monteiro, Glória, em Juru, e Camalaú, em Camalaú, superaram suas capacidades máximas.

Além disso, a Paraíba conta com 92 açudes em situação normal, 16 em observação e 23 em estado crítico.

As chuvas acima da média também foram registradas em várias cidades, como Sumé e Salgadinho, causando alagamentos.