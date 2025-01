Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (21), o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, celebrou mais uma edição dos eventos carnavalescos da cidade, que incluem o Carnaval da Paz e o Carnaval Tradição.

O gestor destacou a importância dos investimentos feitos pela Prefeitura para garantir o sucesso das festividades e promover o lazer da população.

“Se juntarmos o investimento da Prefeitura no Carnaval da Paz, no Carnaval Tradição, que é o pré-carnaval, e no Bloco da Saudade, o valor foi de quase R$ 1 milhão”, declarou Bruno.

Assista na íntegra:

*Vídeo: ParaibaOnline