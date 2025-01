Cagepa comunica interrupção no abastecimento de água em Campina Grande e região

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) informou que o fornecimento de água será suspenso nesta quinta-feira (23), a partir das 8h, em Campina Grande, nos distritos de São José da Mata e Galante, e nos municípios de Queimadas e Puxinanã.

De acordo com a Cagepa, a interrupção temporária é necessária para que sejam realizados serviços de manutenção preventiva nas subestações elétricas de Boqueirão e Gravatá, essenciais para garantir a eficiência do sistema e a melhoria do abastecimento na região.

A previsão é de que o fornecimento seja normalizado de forma gradativa a partir das 16h do mesmo dia.

A companhia orienta os moradores a entrarem em contato para mais informações por meio do telefone 115 ou pelo WhatsApp (83) 98198-4495.