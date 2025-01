Prefeito destaca Campina Grande como destino alternativo com o Carnaval da Paz

Nesta terça-feira (21), durante o lançamento oficial do Carnaval da Paz, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, destacou a cidade como uma importante alternativa para o período carnavalesco, graças à realização de eventos religiosos que atraem milhares de pessoas.

De acordo com o prefeito, o Carnaval da Paz se consolidou como o segundo maior “cartão postal” da cidade, gerando impacto significativo na hotelaria e na economia local. Bruno enfatizou a importância do apoio da Prefeitura para viabilizar as festividades, que, mesmo sendo organizadas por entidades religiosas, contam com suporte essencial do poder público.

“A cidade está movimentando, gera emprego, gera renda, gera economia. Mas movimenta aquilo que é o mais essencial, que é o nosso espírito”, afirmou o gestor campinense.

Assista a entrevista na íntegra: